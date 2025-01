‘Seven – Os Sete Crimes Capitais’ retorna aos cinemas de Cachoeiro

‘Seven – Os Sete Crimes Capitais – Especial de 30 Anos’ chega as telonas dos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (30).

Dois policiais, o jovem e impetuoso David Mills (Brad Pitt) e o outro maduro e prestes a se aposentar, William Somerset (Morgan Freeman), são encarregados de uma perigosa investigação: encontrar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais.

Cine Unimed

Sala 01

MMA – Meu Melhor Amigo

Sonic 3: O Filme (2D)

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão

Ainda Estou Aqui (2D)

Sala 03

Moana 2

Seven: Os Sete Crimes Capitais 2D (Especial 30 Anos)

Sala 04

Chico Bento e a Goiabeira ‘Maraviosa’ (2D)

Lobsomen (2D)

Covil de Ladrões 2 (2D)

Cine Ritz Perim

Sala 01

Chico Bento e a Goiabeira ‘Maraviosa’ (2D)

Moana 2 (2D)

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão

Lobisomem (2D)

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Viva a Vida (2D)

