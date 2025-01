Sex0 animal: Homem é flagrado abus4ndo de vaca

Um produtor rural foi testemunha de um fato extremamente atípico, ocorrido na última quarta-feira (8). Segundo relatos do agricultor, após ouvir barulhos no curral de sua propriedade, por volta das 6h35 da manhã, o mesmo decidiu averiguar o que estava acontecendo.

No local, o proprietário encontrou um homem caído ao chão, ao lado de uma vaca. Aparentemente desmaiado, o cidadão tinha em seu órgão genital uma camisinha, além de uma embalagem de preservativo próxima, sugerindo que ele havia tentado cometer o abuso sexual antes de ser atingido por um coice do animal.

O fazendeiro que encontrou o homem desacordado relatou que ele não tinha batimentos cardíacos, apresentava os olhos semiabertos e secreção esverdeada saindo das suas narinas.

Os empregados da fazenda chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas os médicos não conseguiram reanimá-lo e confirmaram o óbito cerca de uma hora depois.

Após averiguações, identificou-se que a vítima possuía 45 anos. O caso segue em investigação policial pela 32ª Delegacia de Polícia, do município de Samambaia, no Distrito Federal.

