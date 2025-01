VÍDEO: peixe com “dentes humanos” é pescado no Litoral Sul do ES

Inusitado! Um peixe com “dentes humanos” foi pescado em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, e acabou viralizando nas redes sociais.

Leia também: Chuvas no ES: Irupi decreta emergência após forte temporal

O curioso caso aconteceu quando uma família de Belo Horizonte-MG comprou três peixes na praia, enquanto passavam as férias no Litoral Sul do ES. Porém, na hora de colocar o animal na grelha, a família percebeu algo muito inusitado em um dos animais.

Um dos peixes tinha dentes parecidos com os de humanos, assim, a empreendedora Paula Moreira fez um vídeo para suas redes sociais, perguntando aos internautas sobre o animal em questão. O vídeo acabou viralizando, passando dos 5 milhões de visualizações, até esta sexta-feira (10). A pescaria em que foi encontrado o peixe, aconteceu no dia 30 de dezembro de 2024, mas a turista só publicou o vídeo na última segunda-feira (6).

“A gente viaja para o estado desde que eu me entendo por gente, porque meu tio mora em Anchieta, então tem mais de 30 anos com certeza. Mesmo indo sempre nunca tínhamos comprado esse peixe. Agora virou um caso da família, uma história divertida para contar”, comentou a empreendedora.

Sobretudo, não foi só a família que ficou na dúvida, uma boa parte dos internautas estavam se perguntando sobre o motivo do peixe ter dentes, alguns, chegaram dizer que o vídeo era obra de Inteligência Artificial (IA).

Afinal, qual o nome do peixe com o dente humano?

Presente na costa brasileira, o animal inusitado se chama sargo-de-dentes, um peixe da família dos esparídeos, que tem esse nome devido a seu conjunto peculiar de dentes, usados para auxiliar em sua alimentação, esmagando e moendo a comida.

Confira o vídeo:

Vídeo: Redes sociais