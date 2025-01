Sextou em Anchieta: atrações gratuitas movimentam o verão 2025

Uma programação cheia de agito e diversão espera aqueles que estarão em Anchieta neste fim de semana. Quem gosta de atrações esportivas e culturais não pode ficar de fora. As atividades, que serão realizadas em Castelhanos, Iriri, Ubu e Praia Central, sexta (17) e sábado (18), são gratuitas e para todas as idades.

Para atender a demanda dos turistas e melhorar a experiência dos visitantes, atraídos pelas atrações gratuitas, a Prefeitura de Anchieta incrementou a limpeza da cidade e a segurança pública, também com foco em melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Leia também: Arena de Verão recebe corrida de obstáculos neste sábado (18)

Quem for visitar a região, poderá curtir hotéis, pousadas, campings, restaurantes, lanchonetes, bares, mercado de peixe, museu e comércio em geral, que oferecem produtos de qualidade, lazer e momentos inesquecíveis para marcar o verão de 2025.

Sexta-feira, 17/01

Atrações do evento “Cultura em toda parte”

19h – Deguste verão – Chef Gilson Surrage

20h – Samir Carim e Banda

21h30 – Camomila Sounds

19h – Exibição do 31º Festival de Cinema de Vitória

Rodada Copa David da Silva de Beach Soccer 2025 – Masculino Adulto

Sábado, 18/01

Atrações do evento “Cultura em toda parte”:

15h – Orquestra Maratimba

17h30 – Contação de história com o Incrível Hulk, com Rhuama Paula

18h – Mara Lovatti – Show Noite Encantada

20h – Show Mundo Novo – Dry Som

21h30 – Show com Márcio Pedrazzi

21h – Banda Frequency

23h – Show com Mulekagem do Samba

21h – Show com Mary Di

23h – Banda Astral

Castelhanos

15h – Tardezinha com Banda Uau

19h – Show com Thi

Campeonato Municipal De Futevôlei – Etapa Iriri – Praia da Areia Preta

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui