Arena de Verão recebe corrida de obstáculos neste sábado (18)

Dentro da programação da Arena de Verão, na Praia da Costa, neste sábado (18), a partir das 16 horas, acontece a Heroes Race, uma corrida de obstáculos cheia de adrenalina, com escaladas, rastejos, traves e desafios de força, dentro e fora da arena. O evento vai reunir 200 atletas, nas categorias individual e em equipes.



As provas serão divididas em três baterias, com barreiras, saltos subidas e descidas de paredes de escaladas, travessia de piscina de água gelada, passeio de preguiça e ainda um obstáculo surpresa, com desafio de força. Haverá também uma corrida de 350 metros de distância, realizada na areia da praia. O pórtico é o último obstáculo a ser finalizado, em uma pequena rampa, que culminará com a linha de chegada.

Os competidores que não conseguirem passar pelos obstáculos, terão dois minutos acrescentados no seu tempo final.

Categorias

A competição será dividida nas categorias masculino individual, feminino individual, mista (composto por dois homens e uma mulher ou duas mulheres e um homem), masculino 60+ e feminino 55+.

Cronograma do evento

Às 16 horas será dada a largada da categoria infantil, com a participação de 20 crianças. Às 17 horas será realizado o briefing dos adultos e reconhecimento da pista, para iniciar as provas às 17h30. A premiação terá início às 19 horas, para o encerramento acontecer às 20 horas.

Premiação:

Os participantes que de classificarem entre a primeira e a terceira colocação de cada categoria receberão o troféu do evento. Todos os atletas que completarem a prova, receberão medalha de participação.



A Arena Esportiva de Verão é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha visando a fomentar o esporte e promover o lazer na cidade.

Confira a programação completa da Arena de Verão

Sexta-feira (17)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

17 às 22h – Campeonato Estadual de Beach Tennis

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

19h – Atração musical com ROD



Sábado (18)

7 às 15h – Campeonato Estadual de Beach Tennis

9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

11h – Atração musical com Débora Fassarela

16 às 20h – Corrida de obstáculos Heroes Race



Domingo (19)

7 às 15h – Campeonato Estadual de Beach Tennis – Finais

12h – Atração musical com Duduzinho Ferreira

18h30 – Competição de Beach Wrestling



Segunda-feira (20)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Terça-feira (21)

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Quarta-feira (22)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Quinta-feira (23)

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

8 às 11h – Campeonato Infantil de Beach Soccer

18 às 22h – Campeonato Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)



Sexta-feira (24)

7 às 8h – Aula de ioga com a professora Ingrid Gabriella

8 às 9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

17h15 às 18h15 – Aula de dança e ritmos com o professor Nelson Sardinha

18 às 22h – Campeonato Municipal de Beach Soccer – Finais

19h – Atração musical com a bateria da Mocidade Unida da Glória – MUG



Sábado (25)

8 às 11h – Desafio Nacional de Futevôlei

9h – Aula de dança e ritmos com professores dos núcleos esportivos do município

12h – Atração musical com o grupo Mania do Samba

13 às 19h30 – Campeonato Amador de Futevôlei



Domingo (26)

7h – Circuito Mar & Sol – Corrida de rua, com largada na Praça do Ciclista e chegada na Arena de Verão, totalizando 5,4 quilômetros

8h30h – Circuito Mar & Sol – Prova de Natação, com percurso de 1.500 metros

10h – Atração musical com o grupo Samba DM

13h – Campeonato de Altinha

13h30 – Atração musical com a cantora Andrea Nery