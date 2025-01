Sine de Anchieta finaliza a semana com 135 vagas de emprego

Para quem está querendo começar o ano trabalhando, a agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta captou 135 vagas de emprego para dezoito profissões diferentes.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefone: (28) 99254-7621.

