Sisu 2025 abre inscrições e destina mais de 6 mil vagas para o ES

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 começam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 21. Os candidatos poderão se inscrever usando a nota do Enem.

Ao todo, são 261.779 vagas disponíveis. Entretanto, no Espírito Santo mais de 6 mil vagas serão ofertadas através da Universidade Federal (Ufes) e do Instituto Federal (Ifes).

Por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, os estudantes podem conferir as oportunidades ofertadas pelo Sisu. Além de conferir também quais são os cursos oferecidos pelas instituições públicas de ensino superior participantes dessa edição. Basta clicar em “Consultar ofertas de vagas” e usar a ferramenta de pesquisa para explorar as opções de cursos por nome, instituição e localização.

Inscrições:

Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das milhares de vagas ofertadas no Sisu 2025.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior seguindo portanto o cronograma oficial e os critérios para seleção, que foram publicados no Edital nº 35/2024.

Entretanto, as inscrições não estão disponíveis para quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de Treineiro. Treineiro é o candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação.