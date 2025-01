Sisu: entenda como funciona o sistema de seleção

Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem até terça-feira, 21 de janeiro, para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Assim, poderá concorrer a uma das vagas ofertadas em cursos de graduação de 124 instituições públicas de ensino superior. A seleção será feita com base na média das notas obtidas nas cinco provas do Enem, respeitando o limite de vagas disponíveis para cada curso e a modalidade de concorrência. É considerada a ordem das duas opções de curso conforme indicadas na inscrição pelos candidatos, além do seu perfil socioeconômico, de acordo com as exigências da Lei de Cotas.

O processo de inscrição é gratuito e deve ser realizado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o login e a senha do Gov.br. A fim de se inscrever, o candidato deve preencher o questionário de perfil socioeconômico, observando as exigências de comprovação. Para participar do Sisu, o estudante não pode ter obtido nota zero na prova de redação nem ter feito o Enem como “treineiro” (quem realiza o exame antes de concluir o 3º ano do ensino médio), pois, para ingressar no ensino superior, é preciso comprovar ter concluído o ensino médio.

Leia Também: BR 101: cratera interdita trecho da rodovia

Todos que obtiveram, no mínimo, 650 pontos na média das cinco provas do Enem estão aptos a participar do Pé-de-Meia Licenciaturas, caso se inscrevam para um curso presencial de licenciatura e sejam selecionados. Todos os cursos de licenciatura na modalidade presencial estarão sinalizados no Sisu com a marca do programa. Com o Pé-de-Meia Licenciaturas, o estudante ganhará bolsa mensal de R$ 1.050, desde o ingresso até a conclusão do curso.

Opções de curso

Após o início da inscrição, o candidato deverá selecionar a primeira e a segunda opções de cursos para os quais deseja concorrer. A partir do segundo dia de inscrição, poderá consultar, no seu boletim, as classificações parciais nas opções de cursos escolhidas. Tais classificações são calculadas a partir das notas de todos os candidatos inscritos naqueles mesmos cursos.

Também a partir de sábado (18/1), uma vez ao dia, o Sisu calculará a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso, com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte tem como objetivo situar os candidatos, não sendo uma garantia de seleção para a vaga ofertada. Com base nela, o estudante pode alterar suas opções de curso no decorrer de todo o período de inscrição, sendo considerado válido o último registro feito no sistema até as 23h59 do dia 21 de janeiro. A nota de corte do curso e a classificação parcial podem ser alteradas até o término das inscrições.

Nesta edição do Sisu, durante a madrugada e o início da manhã, o sistema atualizará as notas de corte para os cursos disponíveis. Essa ação sempre ocorreu, mas neste ano foi aprimorada e, por isso, o período de cruzamento de dados será mais longo.

As instituições de ensino superior participantes da seleção podem adotar pesos diferentes por tipo de provas do Enem, o que pode ocasionar pontuações diferentes de acordo com os parâmetros adotados por universidades e institutos federais.

Reserva de vagas do Sisu

Seguindo o disposto na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), no mínimo 50% das vagas para graduações de todas as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação (MEC) são reservadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias, que atuam no âmbito da educação do campo e são conveniadas com o poder público.

Dessa reserva, metade das vagas são destinadas aos alunos cujas famílias possuem renda igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa. Já a outra metade é destinada a candidatos cuja renda não é definida. Em ambas as situações, os inscritos são classificados conforme os perfis de cor ou etnia, de quilombolas e de pessoas com deficiência, como indicado no ato da inscrição.

A oferta de vagas por perfil de autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência é proporcional à presença de pessoas com esses perfis na população da unidade da Federação onde está localizada a instituição, de acordo com dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Resultado e matrícula

O resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro e pode ser consultado no boletim do candidato. Os aprovados têm entre 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino, nas quais devem verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula por meio digital ou presencial. Também devem se informar sobre o período e o horário em que serão permitidos a entrega da documentação e demais procedimentos para a matrícula.

Lista de espera

Todos os candidatos não selecionados na chamada regular em nenhuma das duas opções de curso podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro. Para isso, basta acessar o boletim e clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em concorrer a uma das vagas da lista de espera.

Alternativas do Sisu

Os dados da edição de 2024 revelam que mais de 33% dos participantes do Enem (ou seja, pouco mais de 1 milhão de pessoas) estariam acima do ponto de corte para 20% dos cursos do Sisu em 2023. Isso significa que, com 569,62 pontos, que foi a nota de corte daquele ano, o estudante teria acesso a 842 cursos. Portanto, é importante que, mesmo com uma nota abaixo do esperado, o aluno participe da seleção do Sisu e procure alternativas de cursos ou modalidades.

Confira o cronograma do Sisu 2025:

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa nº 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes são da rede federal de ensino superior, com destaque para universidades e institutos federais.