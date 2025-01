Skyrunning: atleta de Afonso Cláudio vai disputar Mundial na Itália

O jovem atleta Kauã Valim, de Afonso Cláudio, na região das Montanhas capixabas, foi destaque no Campeonato Brasileiro de Skyrunning, realizado nos dias 24 e 25 de janeiro, em Abaíra, na Chapada Diamantina, Bahia. Competindo na categoria YA, Kauã conquistou o 2º lugar na prova de Vertical Kilometer (VK), disputada no primeiro dia, e o 3º lugar na prova do segundo dia. Com a média dos tempos, ele garantiu o 3º lugar geral na competição, conquistando uma vaga no Mundial de Skyrunning, que será realizado de 1º a 3 de agosto de 2025, em Fonte Cerreto, Itália.

O skyrunning é uma modalidade que desafia os atletas em corridas de montanha com terrenos íngremes, técnicos e altitudes elevadas. O campeonato na Chapada Diamantina reuniu os melhores competidores do Brasil, e Kauã mostrou todo o seu preparo e determinação em um dos cenários mais desafiadores do país.

“Foi uma competição incrível, e estou muito feliz por ter alcançado esse resultado. Agora, meu foco é me preparar para o Mundial e representar bem o Brasil e minha cidade”, declarou Kauã Valim, emocionado com a conquista.

O Mundial de Skyrunning reunirá os melhores atletas da modalidade de diferentes partes do mundo, em uma disputa intensa nos Alpes italianos. A convocação de Kauã é motivo de orgulho para Afonso Cláudio e todo o Espírito Santo, que estarão na torcida pelo jovem talento nesse novo desafio.

A história de Kauã Valim é uma inspiração para os jovens atletas brasileiros e reforça o espírito de dedicação e superação presente no esporte.