Suspeito de homicídio se entrega à polícia dias após o crime no ES

A Polícia Civil (PC) prendeu, na última quarta-feira (22), um homem, de 37 anos, suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido no dia 18 de janeiro, na comunidade de São Benedito, no município de São José do Calçado.

O detido se apresentou espontaneamente na sede do DEHPP, em Vitória, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

A vítima fatal, identificada como Amarilton Bonze da Silva, de 40 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo e levada ao Hospital Estadual de São José do Calçado. Porém, o homem não resistiu e foi a óbito ainda dentro da ambulância.

A partir das primeiras informações sobre o crime, a Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado iniciou diligências. “Essas investigações levaram à representação por um mandado de busca e apreensão domiciliar e à decretação da prisão preventiva do suspeito”, disse o titular da DP de São José do Calçado, delegado Glauber da Costa Cypreste Queiroz.

Na quinta-feira (23), com o apoio de policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi cumprido o mandado de busca e apreensão na propriedade do suspeito, no distrito de Alto Calçado, no município de São José do Calçado.

Durante a operação, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 com cinco munições, uma espingarda calibre 28 com seis munições, nove munições calibre 38, além de duas motocicletas e um chassi de motocicleta com sinal identificador adulterado.