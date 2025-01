Suspeito de matar mulher com machado é preso em Itapemirim

O suspeito de assassinar uma mulher com golpes de machado, neste sábado (25), no município de Itapemirim, foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), na manhã deste sábado, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio por arma branca no bairro Namitala Ayub, Itapemirim. No local, a equipe visualizou uma mulher no chão em óbito.

“O autor do crime estava contido em uma casa ao lado do local do crime por um guarda civil municipal. O detido contou que possuía um relacionamento há alguns meses com a vítima e hoje, após uma discussão, perdeu a cabeça e desferiu vários golpes de machado na mulher”, disse a PM por meio de nota.

O homem foi conduzido pela PM para a Delegacia de Itapemirim.