PM apreende menor de idade com drogas em cidade do ES

Uma jovem, menor de idade, foi apreendida portando drogas, no bairro São Gabriel, em Guarapari, nesta segunda-feira (6).

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem foi flagrada segurando uma sacola em um terreno baldio, no entanto ela teria ficado bastante nervosa com a presença dos militares. Durante a abordagem foram encontradas com quatro buchas de machona.

Com o apoio do cão policial Lobo mais drogas foram localizadas nas proximidades do terreno, totalizando 39 pinos de cocaína, ⁠15 pedras de crack, 11 buchas de maconha, ⁠4 tiras de maconha e ⁠R$ 437,00 reais em espécie. A menor foi apreendida.

A menor envolvida na ocorrência foi apreendida e encaminhada para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.