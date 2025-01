Tarifa do Transcol terá reajuste de 4,26% a partir deste domingo (12)

A partir deste domingo (12), a tarifa dos ônibus do Sistema Transcol será reajustada em 4,26% e passa a valer R$ 4,90. Janeiro é o mês em que o realinhamento de preços é realizado para cumprir o contrato de concessão do sistema, assinado em 2014.

Leia também: Material escolar: pesquisa aponta diferença absurda entre preços no ES

A tarifa promocional do Transcol, aos domingos (pagamento com cartão cidadão) passará de R$ 4,10 para R$ 4,30 e o Bike GV sai de R$ 2,35 para R$ 2,45. O reajuste vale ainda para o Sistema Aquaviário, que é integrado ao Transcol.



Mesmo após o reajuste, que é inferior ao índice da inflação, que foi de 4,71% em 2024, o Espírito Santo mantém a menor tarifa das regiões metropolitanas da Região Sudeste. Em São Paulo, o valor é de R$ 6,05; em Belo Horizonte R$ 8,20; e no Rio de Janeiro custa R$ 5,50.



“Entendemos que qualquer reajuste na tarifa do transporte público impacta o dia a dia da população, mas é importante contextualizar essa decisão. O reajuste anunciado está abaixo da inflação e é essencial para garantir a sustentabilidade do sistema e honrar compromissos firmados para que o Transcol funcione de forma eficiente e contínua. Vale lembrar que, há anos, não registramos paralisações, o que reflete a gestão responsável e o diálogo com todos os envolvidos.



“Para este ano, devemos ter mais 150 novos ônibus na frota e mais 50 ônibus elétricos. Nos últimos anos, renovamos 60% da frota com veículos totalmente climatizados. Além disso, contamos com uma tarifa única para toda a Região Metropolitana, o que facilita o deslocamento entre as cidades e mantém o custo acessível. Por fim, é importante ressaltar que, mesmo com o reajuste, a tarifa praticada no nosso sistema segue sendo a menor entre as capitais da região Sudeste”, reforça o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.



“Foi realizado um reajuste na tarifa do Transcol calculado com base em indicadores como inflação e custos operacionais, buscando sempre o equilíbrio entre a qualidade do serviço e o bolso do usuário. Reiteramos nosso compromisso em oferecer um transporte público eficiente e acessível para toda a Grande Vitória”, frisou o diretor-presidente da Ceturb-ES, Marcelo Campos Antunes.



O índice foi apresentado na reunião do Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN), colegiado que delibera sobre as tarifas, na manhã desta sexta-feira (10), no auditório do Departamento de Edificação e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O conselho tem representantes do Governo do Estado, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada.



Na composição da tarifa, entram insumos da fórmula paramétrica, que são: a variação no valor dos ônibus (3,76%), a inflação (6,62%, medido pelo IGP-DI), combustível (0,02%) e salário (6,40%), entre outros.



Atualmente, o Sistema Transcol opera com 1,7 mil veículos na frota, realizando mais de 20 mil viagens diárias para transportar cerca de 600 mil passageiros. Um dos diferenciais do Sistema é a tarifa única, que permite se locomover por toda a Grande Vitória, fazer integrações temporais e integrar com as barcas do Sistema Aquaviário, pagando apenas uma passagem



Desde 2021, as linhas que atendem o município de Vitória passaram a fazer parte do Transcol. Com isso, foi implantado o sistema de integração temporal, que permite aos usuários de Vitória pagarem uma tarifa e embarcar em linhas troncais (que vão de terminal a terminal) e linhas do município, em pontos e vias pré-estabelecidos, obedecendo limites de tempo para fazer a conexão. O mesmo conceito foi aplicado para a melhoria da oferta de linhas em Viana, Cariacica e Serra.

Aquaviário

Em funcionamento desde agosto de 2023, o Sistema Aquaviário trouxe melhorias para a mobilidade urbana da Grande Vitória. Em um ano e quatro meses de funcionamento, o modal já transportou mais de 620 mil passageiros. Atualmente, opera com quatro embarcações que fazem os trajetos Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória; e Porto de Santana, em Cariacica, até a Praça do Papa, em Vitória. Ao sair das estações, os passageiros podem fazer a integração com linhas do Transcol para chegarem diferentes destinos sem pagar uma nova tarifa. Bem como podem chegar de ônibus nas estações e embarcar nas lanchas utilizando a integração temporal.

Transcol +

Outra ação importante para a mobilidade foi a criação do Transcol + Acessível, que melhora a eficiência e o conforto de passageiros cadeirantes. O serviço, gradativamente, passará a ser oferecido por vans, mais ágeis e capazes de acessar locais onde os micro-ônibus não conseguiam chegar. Além disso, com o novo modelo, que utiliza o CartãoGV, os cadeirantes também vão poder fazer a integração com os ônibus do Transcol e as lanchas do Aquaviário.



Desde o início de 2019, o Governo do Estado vem desenvolvendo uma série de ações para modernizar o transporte público da Região Metropolitana da Grande Vitória, entre elas a aquisição de veículos 0km, com ar-condicionado para a frota do Sistema Transcol. Atualmente, o Sistema Transcol tem cerca de 900 veículos com ar condicionado.