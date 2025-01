Temporais de Verão: EDP alerta para os cuidados com energia elétrica

O verão é a estação do ano marcada pela maior incidência de temporais, que geralmente são acompanhados da ocorrência de raios, rajadas de ventos e inundações. Para se ter uma ideia, um levantamento realizado pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, mostra que entre os dias 03 e 11 de janeiro, foram registradas mais de 30 mil descargas atmosféricas que tocaram o solo nos 70 municípios da área de concessão da distribuidora.

A cidade de Linhares, por exemplo, foi onde mais se registrou a incidência de descargas atmosféricas no início deste ano, conforme monitoramento feito pela EDP por meio do Climatempo.

Foram 4.188 ocorrências de raios que chegaram a tocar o solo, sendo deste total, 4.032 raios foram registrados entre os dias 06 e 09 deste mês. Seguido de São Mateus com o registro de 2.536 descargas e Nova Venécia que contabilizou 1.661 descargas atmosféricas tocando o solo. Já na Grande Vitória, foram registrados mais de 1.490 raios.

As chuvas também ultrapassaram a média prevista em várias localidades, como em Baixo Guandu, que registrou 241,3 mm entre os dias 03 e 11 de janeiro. Em Vitória, sexto município que mais teve a incidência das chuvas, o acumulado nos primeiros dias de janeiro ultrapassou 184 mm.

Diante desse cenário, a EDP alerta para os cuidados que o cliente deve ter durante temporais e períodos longos de chuva com a energia elétrica, seja dentro de casa ou na rua. Os acidentes podem causar desde a danificação de equipamentos até acidentes grave.

Entre as dicas selecionadas pela Distribuidora, a atenção deve iniciar na hora do cliente fazer suas instalações elétricas, utilizando sempre materiais adequados e com profissionais devidamente treinados para o trabalho. Boas instalações elétricas internas nas residências permitem que os equipamentos sejam usados com segurança, evitando choques elétricos e, além disso, que os clientes não tenham gastos excessivos com a conta de energia elétrica.

Ainda dentro de casa, se ocorrer variação da tensão (a luz ficar piscando, por exemplo), durante tempestades com muitos raios ou se pelo barulho do trovão perceber que os raios estão caindo próximo à residência, é recomendável retirar da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis (computador, televisão, etc), e também geladeiras, evitando assim possíveis danos aos mesmos.

“Nas ruas, em períodos de chuvas e ventos, caso se verifique que objetos (árvores, placas, entre outros) tenham caído sobre a rede elétrica e/ou fios tenham rompido, favor informar imediatamente a EDP e jamais tocar na fiação. É importante lembrar ainda que dentro das residências, se as paredes estiverem muito úmidas, deve-se evitar ficar encostado nelas e ligar equipamentos elétricos em tomadas instaladas nestas paredes. Excesso de umidade e eletricidade não combinam, podendo ainda causar choques e mau funcionamento de equipamentos”, destaca o gestor da EDP, Filipe Lima.

Tecnologia e acompanhamento

Todos os dados meteorológicos e as informações dos órgãos de Defesa Civil são acompanhados, em tempo real e 24 horas, pelo Centro de Operações Integrado (COI), que é responsável pelo monitoramento e gerenciamento do sistema de distribuição da EDP. A tecnologia é aliada para garantir a redução do impacto aos clientes, a partir de automatização que permite manobras no sistema de forma remota, em caso de necessidade.

Além disso, no mês de dezembro, a EDP iniciou o Plano Verão 2023/2024, que segue em vigência até março e conta com o reforço do quadro de equipes técnicas para os atendimentos que exigem atuação em campo nos 70 municípios do estado, garantindo qualidade no fornecimento de energia, rapidez na atuação e segurança à população, além da parceria com órgãos municipais, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Durante o período do verão, que é marcado por temporais, no caso de elevação do nível de criticidade da operação, a Companhia atua com a priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, escolas, creches, asilos e os casos que possam oferecer risco à vida, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.

Com relação aos canais de relacionamento, a Companhia oferece canais virtuais para os clientes registrarem suas solicitações, por meio do site www.edp.com.br, whatsApp (27) 99772-2549 e aplicativo EDP Online. Além da possibilidade de pedidos pelo 0800 721 0707 e nas Agências Presenciais de Atendimento. Durante o Plano Verão, a Companhia reforça o efetivo de atendentes em até 25%.

Cuidados importantes durante temporais e ocorrência de raios:

Em casa:

– Manter instalações elétricas em boas condições;

– Não fazer uso de benjamins (preferir os filtros de linha);

– Evitar goteiras perto de instalações elétricas (água conduz energia). Em caso de alagamentos, deixe móveis e eletrodomésticos fora do alcance da água;

– Desligue o disjuntor, caso a água atinja níveis que possam alcançar as tomadas elétricas;

– Não toque equipamentos elétricos ou faça manutenções com os pés molhados ou dentro da água.

Na rua:

– Não ficar em áreas descampadas debaixo de chuva;

– Não ficar debaixo de árvores e estruturas metálicas durante temporais com raios;

– Procurar ficar protegido da água e não andar em áreas alagadas onde existem bueiros;

– Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com a EDP.

Municípios com maior incidência de raios entre 03 e 11 de janeiro

Linhares – 4.188

São Mateus – 2.531

Águia Branca – 1.661

Pinheiros – 1.342

Ecoporanga – 1.250

Montanha – 1.222

Aracruz – 1.173

Conceição da Barra – 804

Anchieta – 785

Alegre – 740

EDP informa:

No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

• Site: www.edp.com.br

• Aplicativo EDP Online

• WhatsApp (27) 99772-2549

• Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707