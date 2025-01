Temporal causa estragos em Alegre; Prefeitura avalia impacto

As fortes chuvas que atingiram o município de Alegre neste sábado (4), provocaram danos em diversas localidades. Entre elas, o bairro Cobrinha, onde a Defesa Civil registrou o desabamento de um muro.

Além disso, uma enxurrada atingiu diversas ruas e bairros na sede da cidade, espalhando sujeira e aumentando os desafios para a limpeza urbana.

No distrito de Rive, ainda houve queda de árvores e galhos. Já na zona rural, duas pontes foram danificadas.

Equipes de limpeza e manutenção da Prefeitura de Alegre estão trabalhando para minimizar os impactos causados. A Defesa Civil ainda avalia a extensão dos danos.

