Temporal e ventania atingem cidade no Caparaó

Um temporal atingiu a cidade de Ibitirama, nesta terça-feira (21). Conforme mostra vídeo, divulgado nas redes sociais, fortes ventos também foram registrados em diversas localidades do município.

A Coordenação de Meteorologia do Incaper, já havia previsto que, a partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocariam trovoadas isoladas em pontos das regiões Sul e Serrana.

Nas demais áreas do estado, não há expectativa de chuva. O vento sopra com intensidade moderada pelo litoral, com possíveis rajadas em alguns trechos.