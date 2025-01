Toninho da Emater assume mandato na Assembleia Legislativa

Tomou posse na manhã desta quinta-feira (9) o deputado Antônio Carlos Machado, conhecido como Toninho da Emater (PSB). O auditório Augusto Ruschi ficou lotado de familiares, amigos, correligionários, entidades de classe e partidárias, secretários de Estado, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), ex-deputado Eustáquio de Freitas, vereadores de Vila Velha, Cariacica, Aracruz e Pinheiros, além do prefeito de Pinheiros, Edilson Monteiro (PSB), e outras lideranças ligadas ao novo parlamentar.

A sessão de posse foi coordenada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos (União). O parlamentar agradeceu a presença de tantas pessoas, muitas vindas de regiões distantes, como norte e noroeste do Estado que, mesmo com condições climáticas adversas, enfrentaram horas de estrada para prestigiar a posse.

Leia Também: Músicas com apologia a crimes estão proibidas em escolas do ES

O presidente lembrou de um momento difícil na vida de Toninho da Emater, quando ele foi vítima da Covid-19 e ficou hospitalizado por muito tempo em estado gravíssimo. “Chegamos a receber a falsa notícia da morte do falecimento do Toninho. Felizmente, depois veio o desmentido e ele conseguiu superar a doença com sua fé, com os cuidados médicos e apoio da família. É importante fazer esse registro porque a vida da gente não começa agora.

Ela começa com os primeiros passos (…) e vocês imaginam a história que o Toninho vai contar, com sua longa trajetória, tanto no enfrentamento à doença, como na vida política, como vereador, na prefeitura de Pinheiros, e agora aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual”, destacou o presidente.

Casa Legislativa mais transparente do país,

Marcelo Santos ainda ressaltou algumas ações da Assembleia. Lembrou que Toninho da Emater estava tomando posse na Casa Legislativa mais transparente do país, e que o novo parlamentar iria somar nos trabalhos parlamentares. O presidente também lembrou que a Ales foi pioneira na digitalização de documentos e processos, e isso bem antes da pandemia da Covid, quando, só a partir desse momento, os outros setores e Poderes também passaram a se modernizar.

Outra ação da Casa ressaltada pelo presidente foi o processo de revisão de leis (Revisa Ales) para eliminar as normas que já não têm eficácia, o que garante enorme segurança jurídica, de acordo com a avaliação de Marcelo Santos. Também foi citado o projeto Arranjos Produtivos, que leva conhecimento aos homens e mulheres do campo, capacitando-os para a diversificação de lavouras e plantios de qualidade, e foi recentemente premiado pela União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Mudança brusca no Estado

Por fim, lembrou do protagonismo da Assembleia, que é responsável por aprovar todas as ações governamentais que passam pela Casa, e ressaltou o respeito, a independência e a harmonia, independentemente de ideologias. Lembrou também que, em pouco mais de 20 anos, o Parlamento estadual esteve à frente de uma mudança brusca no Estado: ajudando o Executivo Estadual a sair do total comprometimento do Caixa, com dívidas inclusive com os servidores, a um estado de bonança como é hoje.

“Nós escrevemos uma página nova no Espírito Santo, que hoje é referência no país. Foi a ideologia que fez isso? Não. Se tivéssemos que fazer, faríamos tudo novamente. E a Assembleia foi protagonista porque foi ela que autorizou o governo a adotar todas as ações necessárias para reerguer o Estado, desde o governo José Ignácio Ferreira, depois passando por Paulo Hartung e agora o governador Renato Casagrande”, avaliou Marcelo Santos.

Tempo muito especial na Ales

O presidente ainda ressaltou que o novo deputado chega em um tempo muito especial na Ales, que completa 190 anos. Um momento em que, mesmo sendo uma Assembleia extremista, em termos de ideologia e pensamentos divergentes, é a Assembleia que mais entrega para o Estado. “Eu disse que não ia mudar a ideologia dos que compõem o Parlamento, mas garantir o respeito. E reforçar que essas ideologias não podem ser maiores do que os interesses da sociedade”, finalizou o presidente, lembrando que a Ales recebe o novo parlamentar de braços abertos e com grande respeito e admiração pela história de Toninho da Emater.

Depois de ler e assinar o termo de posse, Toninho da Emater se pronunciou. Muito emocionado, lembrou dos dias difíceis quando lutava contra a Covid. Depois contou que foi convidado para se candidatar a deputado estadual e, quando não foi eleito – ficando apenas na suplência -, achou que o mandato parlamentar não era um propósito para ele. Mas recentemente, quando soube que iria assumir a vaga, após a saída dos dois parlamentares (Tyago Hoffmann e Bruno Lamas), “entendi que aquele era o propósito de Deus. Era um propósito no tempo dEle, não no meu”, afirmou o deputado.

Propósito na vida

“É um imenso prazer chegar nessa Casa, busquei muito isso. Nada na vida é por acaso, tudo tem um propósito na vida da gente. Por tudo que eu passei (…) as pessoas me perguntavam porque eu imaginava que havia ficado vivo? Eu dizia ’devo ter algum propósito na vida’. E aqui estou (…) Entendi esse propósito. São 450 mil eleitores, vários municípios do norte e noroeste, locais que ficaram um tempo sem deputado. A nossa região precisa de um deputado para chamar de seu. Eu vou somar com vocês todos lá. Eu estou lá no dia a dia, e isso não é um desejo meu, é um desejo da região de onde eu sou”, garantiu o parlamentar.

O novo deputado também elogiou o trabalho desenvolvido pelo governador Renato Casagrande e a excelente gestão do presidente da Ales: “ Marcelo é um líder que preside a Casa de forma respeitosa e com grande liderança. Vou entrar em um time que está ganhando (…) e não tenho medo de trabalho. Costumo brincar que meu nome é trabalho e sobrenome hora-extra”, afirmou o parlamentar, que ainda completou: “Eu venho pra cá com o coração aberto pra somar com os colegas, vou trazer os sonhos de eleitores de todo o Estado, mas também vou focar na minha região, porque ela precisa muito de mim”.

Também fizeram uso da palavra e parabenizaram Toninho da Emater o prefeito de Pinheiros, Edilson Monteiro; a vereadora de Pinheiros e esposa de Toninho, Silvia Machado (PV); e o ex-deputado estadual e atual diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas. Durante a solenidade, o presidente da Casa também entregou ao novo deputado a Ordem do Mérito Domingos Martins, no grau Grã Cruz, e ainda a Medalha comemorativa dos 190 anos da Ales.

Toninho da Emater disputou as últimas eleições para deputado estadual, obtendo 6.238 votos e ficando na segunda suplência do partido. O novo parlamentar tomou posse após a saída dos deputados Tyago Hoffmann (PSB), que se licenciou para assumir a secretaria de Estado da Saúde, e de Bruno Lamas (PSB), 1º suplente, empossado recentemente no lugar de Hoffmann, mas que também se licenciou pra reassumir a pasta de Ciência e Tecnologia no Executivo estadual.

Perfil

Toninho da Emater foi prefeito de Pinheiros por dois mandatos consecutivos (2009-2012 e 2013-2016). Natural de Alegre, é servidor de carreira da antiga Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), atual Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Em 2000, foi eleito vereador do município de Pinheiros e, em 2004, vice-prefeito. No mesmo ano, assumiu a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, onde permaneceu até sua eleição para comandar o Executivo municipal pela primeira vez (2008).

Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PSB, obtendo 7.247 votos. Em 2019, assumiu o cargo de diretor-presidente do Incaper, função que ocupou até 31 de março de 2022, quando renunciou para disputar novamente as eleições para deputado estadual. No pleito, obteve 6.238 votos, ficando na segunda suplência. Em 2025, assume seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em razão da licença de Tyago Hoffmann (PSB) e de Bruno Lamas (PSB), 1º suplente, designados para compor o secretariado do Poder Executivo.