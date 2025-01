Torino x Cagliari AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (24), às 16h45 (horário de Brasília), Torino e Cagliari se enfrentam, em confronto válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Italiano. Contudo, onde assistir Torino x Cagliari ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Olímpico de Turim, na Itália, contará com transmissão exclusiva da Disney+ (streaming).

Em seu último confronto, o Torino empatou com a Fiorentina, por 1 a 1, em confronto válido pela 21ª colocação da Série A. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação, com 23 pontos conquistados.

Já o Cagliari, vem de goleada sobre o Lecce, por 4 a 1, também em confronto válido pela competição italiana. No momento, o clube ocupa a 14ª colocação da Série A, com 21 pontos conquistados até o momento.

Torino: Milinkovic-Savic; Lazaro, Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Linetty, Vlasic; Adams, Karamoh.

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Felici; Piccoli.

