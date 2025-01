Tradicional festa religiosa de Anchieta é celebrada nesta segunda (20)

A cultura tradicional marca o verão de Anchieta mais uma vez com celebração para São Benedito, nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, quando os devotos seguem para o Santuário de São José de Anchieta, no Morro da Penha.

No santuário será realizada a missa, com participação dos tambores do jongo, às 19 horas. Após a missa, o Jongo Sol e Lua vai para o pátio, onde está fincado o Mastro de São Benedito, para cumprir mais uma etapa do ciclo natalino.

Dessa vez, o ato vai ser a retirada do mastro para ser recolhido ao centro de convivência do bairro Cantagalo. É o que os devotos chamam de “Desinfincada do Mastro de São Benedito”.

O encerramento festivo será a confraternização, no centro de convivência.