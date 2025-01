Tráfico de drogas no ES: apreensão de pinos de cocaína surpreende

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou operação que resultou na apreensão de grande quantidade de pinos de cocaína na última quinta-feira (2), no bairro Guaranhuns, em Vila Velha.

Segundo a PM, por volta das 20h, durante a Operação Visibilidade 2.0, equipes do 4º BPM realizaram uma apreensão de drogas no bairro Guaranhuns, em Vila Velha.

Durante abordagem a um veículo, os policiais constataram que o licenciamento estava vencido e localizaram 7.500 pinos de cocaína no interior do automóvel. O condutor informou que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte da substância.

A operação contou com o apoio de outras viaturas, reunindo esforços de diferentes equipes para a realização da ação. O conduzido e os materiais apreendidos foram apresentados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

