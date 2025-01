Tragédia no ES! Idoso vai ao banco e o pior acontece; veja vídeo

Um idoso de 74 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na BR-262, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (28). O piloto, de 25 anos, ficou ferido e precisou de atendimento médico.

De acordo com as informações, Daniel de Oliveira, de 74 anos, era morador de Areinha, em Viana, e estava em Cariacica para receber sua aposentadoria quando foi atropelado e faleceu.

O condutor da motocicleta relatou à Polícia Militar que a vítima atravessava fora da faixa de pedestres e que ele não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento. Os militares constataram que ele estava com a carteira de habilitação vencida. Entretanto, devido ao seu estado de saúde, não foi possível realizar o teste do bafômetro. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado a um hospital da região, onde permanece sob escolta policial.

A Polícia Civil informou que o corpo de Daniel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória.

