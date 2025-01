Trânsito: vice-prefeito faz alerta e aponta novas ações em Cachoeiro

Após remoção das muretas de divisão de pistas, o vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Junior Corrêa (Novo), alertou, nesta quinta-feira (2), para o fato de que a decisão pela retirada das muretas não significa autorização para realização de manobras irregulares.

“Não é um salvo conduto para que as pessoas façam a conversão à esquerda, para entrar no Campo da Leopoldina ou do Campo da Leopoldina para entrar no Trevo da Selita. É apenas por uma questão de segurança para carros, motos, caminhões”.

Além disso, o vice-prefeito destacou novas medidas para melhorar a mobilidade urbana nas ruas e avenidas da cidade.

“No mesmo dia que nós tiramos, nós já fizemos a sinalização, fizemos a pintura das faixas contínuas. Já existe um estudo do governo anterior para uma intervenção no Trevo da Selita, mas nós já estamos pensando em um estudo para melhorar esse trânsito aqui, assim como em toda a cidade. O que a gente quer é dar mobilidade urbana para as pessoas, sem causar acidentes e sem causar mais transtornos”, afirma Corrêa.