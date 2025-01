Últimos dias para se inscrever em concurso público no ES; confira

Termina, na próxima terça-feira (21), as inscrições para o concurso público para os cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo), Professor MaPB – Ensino Fundamental e Médio. O certame promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e da Secretaria da Educação (Sedu), visa ao provimento de 1.290 vagas.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, por meio do site www.concursosfcc.com.br até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de janeiro de 2025 (horário de Brasília). Para os cargos de Professor P (Pedagogo) e de Professor B, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e para o cargo de Agente de Suporte Educacional R$ 70,00.

O candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (responsável pelo concurso), se os dados da inscrição efetuada foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) pelo telefone 0800-819-9100, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10h às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.

As Provas Objetivas e Discursivas serão realizadas nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha, conforme opção de Cidade de Prova indicada pelo candidato no Formulário de Inscrição via Internet, com previsão de aplicação no dia 16 de março de 2025.