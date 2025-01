Urgente! Grave acidente na BR 101 deixa três feridos no ES

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um caminhão guincho, na manhã deste sábado (18), na BR 101, deixou três pessoas feridas.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a rodovia, um dos integrantes do caminhão guincho ficou preso às ferragens, sendo necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima das ferragens.

Além das equipes da Eco101, unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência.

O acidente ocorreu no quilômetro 249+850 da BR-101, no município da Serra. As faixas 1 e 2 no sentido norte chegaram a funcionar em sistema de pare e siga nesta manhã, mas o trânsito já foi liberado.

A dinâmica do acidente e o estado de saúde dos envolvidos no acidente não foram divulgados.