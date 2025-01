Batida entre veículos interdita via em Piúma

Um grave acidente envolvendo dois veículos, modelo Ônix, deixou uma das avenidas principais do Centro de Piúma parcialmente interditada, na tarde desta sexta-feira (17).

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), que já estava no local, as duas motoristas seguiam em direção ao cruzamento, quando uma delas avançou e colidiu no outro veículo.

Com o impacto, um dos carros chegou a bater em seguida na parede de um estabelecimento comercial. Apesar da gravidade, nenhuma das duas motoristas ficou ferida.

As mulheres envolvidas no acidente conversaram com o repórter do AQUINOTÍCIAS. COM e contaram que foi um grande susto.