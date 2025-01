Urgente! Inmet renova alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou na manhã deste domingo (12) o alerta de chuvas intensas para todo o Estado do Espírito Santo.

O aviso meteorológico emitido na manhã deste domingo (12), é válido até as 10 horas desta segunda-feira (13).

Leia Também: Atenção! Cratera faz rodovia ficar parcialmente interditada em Iúna

A previsão é de que chova até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40-60 km/h em até 68 municípios. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui