Urgente! Motociclista se envolve em grave acidente no Caparaó 

Um grave acidente na manhã desta quinta-feira (16), deixou um motociclista ferido na BR 262, na altura do município de Muniz Freire, no Caparaó capixaba.

Segundo informações preliminares, um motociclista que estava fazendo uma conversão a esquerda para entrar no acesso ao distrito de Alto Norte em Muniz Freire, colidiu de frente com um táxi que seguia sentido contrário.

Com a colisão, o motociclista ficou caído ao chão. Uma equipe do Serviço Médico de Urgência e Emergência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros socorros à vítima.

O Estado de saúde do motociclista e dos integrantes do táxi não foram repassados.

Mais um acidente

Segundo moradores da localidade, após a retirada de um radar que ficava na entrada do distrito, diversos acidentes estão sendo registrados, inclusive com óbitos. Representantes da comunidade já realizaram diversos pedidos ao DNIT para o retorno do radar que serve como um redutor de velocidade, porém, até o momento não obtiveram retorno.

A reportagem entrou em contato com o DNIT, porém, até a publicação desta matéria não tivemos retorno. O espaço segue aberto.