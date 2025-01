Urgente! Queda de barreira interdita BR 482 em Alegre

O forte temporal que atinge o Sul do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (7) provocou a queda de uma barreira na BR 482, na altura do distrito de Celina, em Alegre, interditando a via. A rodovia liga o município de Alegre a Guaçuí.

O grande volume de água da chuva também provocou diversos pontos de alagamentos, derrubou árvores e alagou comércios e residências na cidade.

Os motoristas que trafegam pelas rodovias da região devem redobrar a atenção, diversos córregos e rios transbordaram sobre pontes.

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) publicou na amanhã desta terça-feira (7) um novo alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O alerta segue até as 10 horas de quarta-feira (8).

A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto: Reprodução | Redes Sociais