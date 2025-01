Vagas de emprego em diversas cidades do Espírito Santo

O HCM | Horto Central Comércio e Serviços está com 300 vagas de emprego abertas para diversas cidades do Espírito Santo. As vagas são para os cargos de cozinheiro, merendeiro, nutricionista e PCD (pessoas com deficiência) com ou sem laudo.

Benefícios:

Salário compatível com o mercadoSalário

Vale transporte

Seguro de vida

Ticket de alimentação

Plano de saúde

Envie seu currículo para: [email protected]

Vagas disponíveis nas seguintes cidades:

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Cariacica

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Itapemirim

Marilândia

Mimoso do Sul

Nova Venécia

Piúma

Rio Novo do Sul

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

Iúna

Linhares

Sooretama

Ibiraçu

Viana

Vila Velha

Cachoeiro de Itapemirim

HCM | Horto Central Comércio e Serviços

Há mais de 25 anos, a HCM | Horto Central Comércio e Serviços se destaca pela qualidade e excelência na prestação de serviços de alimentação e apoio em diversos segmentos. Com foco na segurança alimentar e na satisfação dos clientes, a HCM oferece soluções personalizadas para escolas, empresas, hospitais e outros segmentos.

A HCM | Horto Central Comércio e Serviços valoriza o desenvolvimento social e investe em projetos que beneficiam as comunidades onde atua. A empresa apoia iniciativas de educação, cultura e esporte, contribuindo para a construção de um futuro melhor.

Site: https://www.hcmcs.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/hcmcs_es

