Vagner se reúne com Casagrande para debater futuro de Guaçuí  

O prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), acompanhado de seu vice-prefeito, Dr. Paulo César e sua equipe de governo, estiveram em Vitória, no último dia 16, para uma reunião com o governador Renato Casagrande e com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Bruno Lamas.

O objetivo da reunião foi fortalecer a rede de atendimento e garantir mais qualidade de vida para a população. Além disso, o prefeito busca uma alternativa junto ao Estado para tentar amenizar as pendências financeiras deixadas pela gestão anterior, inclusive o salário dos servidores da saúde que estão sem receber o mês de dezembro.

“Juntamente com o vice-prefeito Dr. Paulo César e a nossa equipe de governo, estive no Palácio Anchieta para dialogar com o governador Renato Casagrande sobre soluções para regularizar pendências deixadas pela última gestão. O governador, junto com o secretário Bruno Lamas, garantiu que manterá um diálogo constante com Guaçuí e o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, para avançarmos na resolução das questões envolvendo os servidores da Secretaria de Saúde. Estamos comprometidos em buscar resultados para nossa cidade”, disse Vagner.

R$ 8 milhões em dividas

Segundo informado pela atual gestão municipal, cerca de 284 servidores da Saúde estão sem receber salários, totalizando um rombo de quase R$ 1,9 milhões, incluindo fornecedores que também estão sem receber. Já os servidores das demais Secretarias receberam somente os valores líquidos, sendo que não foram pagos os encargos de INSS, FAPES e Empréstimo Consignado. O prefeito Vagner ressaltou que o resto a pagar da gestão anterior já contabiliza quase R$ 8 milhões, podendo aumentar.