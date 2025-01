Vai dar praia? Saiba como o fica o clima no ES neste domingo

No domingo, tempo aberto e quente, com poucas nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva no estado.

De acordo com informações do Incaper, os ventos sopram com intensidade moderada ao longo do litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral, com chance de rajadas. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral, com chance de rajadas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 40 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 38 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 40 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 37 °C.