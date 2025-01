Vai dar praia? Veja como o fica tempo em todo ES neste domingo (12)

Neste domingo (12), o tempo segue com formação de áreas de instabilidade na região Serrana e Sul capixaba, com possibilidade pancadas de chuva isoladas, a partir da tarde. No litoral sul e na Grande Vitória, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva.

De acordo com o Incaper, na metade norte capixaba, o amanhece céu nublado, com chuva rápida a tarde, devido a entrada de umidade vinda do mar, trazida por ventos costeiros.

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado, e sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.