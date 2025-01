Vândalos depredam espaços públicos em Presidente Kennedy

Diversos equipamentos públicos foram depredados no município de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Neste sábado (4), a administração municipal divulgou imagens dos atos criminosos e repudiou a ação.

“A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação de patrimônio público que vêm acontecendo na Nova Orla e na Nova Ponte de Marobá. É necessário ter a consciência de que o patrimônio público pertence a toda a comunidade, assim, é dever de todos cuidar do patrimônio e manter a ordem no município”, ressaltou por meio de nota nas redes sociais.

De acordo com o artigo 163, do Código Penal brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito a prisão e multa, por danos ao patrimônio público. A pena varia de seis meses a três anos de detenção, além das agravantes.