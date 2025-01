Vem aí: gravação do DVD de Joelma acontece neste sábado em Vitória

Já pode começar a se preparar para um evento histórico! Neste sábado, dia 11 de janeiro, a Praça do Papa, em Vitória, vai se transformar no palco de um dos shows mais aguardados do ano: a gravação do novo DVD de Joelma, a diva paraense que conquistou o Brasil e o mundo com uma energia contagiante e voz inconfundível!

O espetáculo promete uma mistura explosiva de ritmos, culturas e uma vibração que vai marcar a história da música brasileira.

E não é só isso: além dos fãs de todas as regiões do Brasil, o evento também vai receber turistas internacionais de peso, com destaque para público vindo de países como Líbano, Estados Unidos, Portugal, Peru e Paraguai. O clima vai ser de pura celebração!

‘Grande sonho’

Joelma chegou em Vitória na última quarta-feira (8), e não escondeu a emoção de realizar este grande sonho.

Durante a coletiva, a cantora se declarou grata por mais essa oportunidade e falou com carinho sobre o Espírito Santo, destacando a importância de estar ao lado dos fãs e de sua equipe em um momento tão especial da carreira.

“Estou vivendo um sonho! E gente, estamos em Vitória, no Espírito Santo. Não tem como dar errado! Sou muito grata a Deus por me dar mais uma oportunidade de vida e por todo o carinho dos meus fãs”, declarou a artista emocionada.

E quem também vai brilhar no palco da Praça do Papa é a cantora Rossy War, do Peru, que vai se juntar a Joelma em uma parceria emocionante que promete esquentar ainda mais o evento! E para dar aquele toque especial ao repertório, o capixaba Alemão do Forró também se apresenta com um show exclusivo, antecipando o que o público pode esperar, embora sem fazer parte da gravação oficial do DVD.

E o público também vai relembrar grandes sucessos! Joelma vai cantar hits como “Rosa Branca”, “Amor Não Te Esqueci”, “Nossa História Acabou”, “As Horas Teimam”, “Nunca Pensé Llorar”, “Meus Medos”, “Lágrimas de Amor”, “Vamos Ficar de Bem” e “Pra Não Morrer de Amor”. A promessa é que a energia no palco e a emoção no ar vão envolver a todos de uma forma única e inesquecível.

Durante a coletiva, Joelma fez questão de falar sobre o carinho que sente por Vitória e revelou detalhes emocionantes sobre como foi decidir gravar o DVD na cidade.

“Sempre deixo meus projetos nas mãos de Deus. Quando o André (Vale) sugeriu gravarmos aqui, fiquei empolgada, porque Vitória não tinha sido palco de uma gravação. Ele é incrível, é dos meus, e me identifico muito com ele. Agradeço a Deus por cada oportunidade!”, disse a artista, com o coração cheio de gratidão.

Com mais de 30 anos de carreira, 22 milhões de álbuns vendidos e sendo uma das artistas mais premiadas do Brasil, Joelma se consolidou como uma das grandes estrelas da música nacional. Com uma voz inconfundível e uma presença de palco que conquista gerações, ela segue emocionando fãs de todas as idades e de todos os cantos do mundo.

Informações:

Data: sábado, 11 de janeiro de 2025

Horário: às 15 horas

Local: Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes – Praia do Suá, Vitória

Ingressos em Le Billet.