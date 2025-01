Victor Coelho entrega prefeitura com quase R$ 200 milhões em caixa

Agora ex-prefeito, Victor Coelho divulgou um vídeo em suas redes sociais nesse primeiro dia de 2025, mostrando os extratos das contas bancárias da Prefeitura de Cachoeiro e como irá deixar para a próxima gestão. E a notícia é boa: o município tem em caixa mais de R$ 197 milhões.

Além de todo esse recurso, Victor lembrou que todas as contas estão em dia e não há dívidas para o mandato que se inicia hoje.

Victor destacou ainda que está deixando tudo organizado para que o próximo prefeito possa pagar as progressões e promoções dos servidores efetivos: “como havia prometido, deixamos uma conta bancária específica, com recursos do Tesouro, com mais de R$ 5 milhões, que somados aos recursos vinculados da Saúde e da Educação, são quase R$ 11 milhões para que a gestão que está começando faça o pagamento de todas as progressões e promoções que não conseguimos calcular e pagar a tempo dentro do nosso mandato.”

Confira o vídeo: