VÍDEO| Acidente causa transtorno em Cachoeiro

Um acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio causou transtornos aos moradores do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (27).

Imagens que circulam as redes sociais mostram o momento em que motorista do ônibus informa a dinâmica do acidente. Em seu relato, ele afirma que tentou frear o veículo, mas não conseguiu parar a tempo de evitar a colisão.

Ainda de acordo com as imagens, o condutor do ônibus esclarece que tentou também desviar de um poste, mas não conseguiu e acabou raspando uma parte do veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mais informações em instantes.