Mistério! Mulher é assassinada no meio da rua em cidade do ES

Uma mulher de 25 anos foi assassinada a tiros em uma rua do bairro Santa Cruz, em Linhares, na manhã deste domingo (26).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio. Entretanto, ao chegar ao local informado, nenhuma das pessoas presentes soube informar a autoria ou a motivação do crime.

A Polícia Civil informou que, até o momento, ninguém foi preso e o caso segue sob investigação.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde foi necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o caso seja compartilhada, de forma sigilosa, através do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Estado.

