Vídeo | Alegre: motociclista faz ultrapassagem proibida e sofre acidente

Imagens de câmeras de segurança da empresa MS Monitoramento registraram um acidente na última terça-feira (7), na rodovia ES-482, próximo à antiga Rodoviária da Cidade de Alegre, no Caparaó.

No vídeo, é possível ver quando um motociclista faz uma ultrapassagem em faixa contínua e em seguida atinge a lateral de um veículo de passeio que realizava uma conversão à esquerda.

Com a batida, o motociclista cai e logo se levanta e vai em direção a calçada. Em seguida, um outro homem chega ajudando a levantar a moto que havia ficado caída no meio da rodovia.. Apensar do susto, o motociclista teve apenas escoriações leves e passa bem. Ninguém do carro se feriu.

Veja o vídeo:

Imagens: MS Monitoramento