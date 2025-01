VÍDEO | Assustador! Incêndio destrói armazém de siderúrgica no ES

Um incêndio de grandes proporções destruiu um armazém de sucatas de uma siderúrgica no município de Cariacica, na Grande Vitória.

Equipes do Corpo de Bombeiros juntamente com a Brigada de Incêndio da empresa atuaram por mais de oito horas para controlar as chamas. O fogo foi totalmente contido por volta das 4 horas da manhã deste domingo (5). Não houve registro de feridos e a causa do incêndio não foi divulgada.

As imagens impressionantes mostram as labaredas de fogo consumindo todo o material estocado no armazém. A fumaça e o fogo foram vistos a quilômetros do local.

Veja o vídeo