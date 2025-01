VÍDEO| Bebê se afoga em cidade do Sul do ES

Uma bebê de um ano foi salva pelo Corpo de Bombeiros de Anchieta no último sábado (25), após se afogar em uma piscina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família chegou ao quartel com a criança desacordada, sendo necessária a realização de manobras de ressuscitação. Após os primeiros socorros, a bebê foi encaminhada à unidade hospitalar do município.

VÍDEO | Caminhão tomba na ‘Curva da Morte’, em Cachoeiro de Itapemirim

Nas redes sociais, centenas de comentários parabenizaram e enalteceram a atitude dos bombeiros.

Vídeo: Redes Sociais