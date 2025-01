VÍDEO | Câmera flagra grave acidente de trânsito com morte no ES

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que uma idosa, de 73 anos, foi atropelada quando atravessava a faixa de pedestre na rodovia Governador José Sette, Cariacica Sede, no município de Cariacica.

De acordo com a Polícia Militar (PMES) o fato ocorreu na última sexta-feira (10). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros a idosa, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

“Não foram encontradas marcas de frenagem no local. A condutora do veículo fugiu após o sinistro, sendo alcançada por populares na rua José Cardoso que era sem saída. Ela fez o teste do etilômetro que deu negativo. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado. A motorista foi conduzida para a Delegacia Regional do município”, explicou a PM.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado pela ambulância do Samu para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Já a Polícia Civil ressalta que a motorista suspeita, de 24 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica e autuada em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada e deixar de prestar socorro à vítima. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional.

Veja o vídeo

Foto: Reprodução | Câmera de segura