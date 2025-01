VÍDEO| Carro é arrastado por ônibus em Cachoeiro

Um acidente envolvendo dois ônibus e um carro de passeio causou transtornos, na tarde desta terça-feira (14), na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro, próximo ao Posto Senna.

De acordo com informações preliminares, o veículo de passeio teria sido arrastado por um dos ônibus por alguns metros.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, assim como o estado de saúde dos envolvidos. Mais informações em instantes.

