VÍDEO | Chuva transforma ruas de Mimoso do Sul em “rio”

O municicípio de Mimoso do Sul foi atingido por uma forte chuva, neste sábado (4). O temporal alagou algumas localidades e transformou algumas ruas da cidade em “rio”.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram calçadas sendo tomodas pela água e estradas de barros sendo destruídas pela força da enxurrada.

Mimoso do Sul está entre as cidades do Sul do Espírito Santo que estão sob alerta de perigo para chuvas intensas, segundo o INMET.

