VÍDEO| Chuva volta a causar apreensão e medo em Mimoso do Sul

O município de Mimoso do Sul voltou a ser castigado pelas fortes chuvas na tarde desta terça-feira (7). A cidade, que em março do ano passado foi assolada pela força de uma tempestade, agora ver novamente o “fantasma” que assombrou a população.

Vídeos encaminhados por internautas mostram a força da água da chuva arrancando paralelepípedos e alagando ruas e avenidas.

Segundo informações de moradores, o sino da Igreja Matriz foi tocado em sinal de alerta.

