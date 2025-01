Vídeo | Cinematográfico! Veículo é incendiado no meio da rua em Guaçuí

Moradores de Guaçuí, no Caparaó capixaba, presenciaram na noite deste sábado (18), cenas cinematográficas.

Segundo populares, um veículo que estava estacionado na rua Rio Grande do Norte teria sido incendiado.

Nas imagens enviadas por internautas do portal AQUINOTICIAS.COM é possível ver o veículo em chamas. Em determinado momento do vídeo, uma explosão ocorre, assustando quem registrava a cena.

Motoristas que passavam pelo local tiveram que aguardar as labaredas baixarem para passar pela rua.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, porém, até a publicação desta matéria, não obtivemos o retorno. O espaço segue em aberto.

Veja o vídeo:

