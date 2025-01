Vídeo | “Com quem eu vou brigar hoje?”, diz Casagrande em Cachoeiro

O governador Renato Casagrande (PSB), durante a solenidade da Ordem de Serviço de reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que ocorreu na amanhã desta terça-feira (14), ressaltou a importância de trabalhar em parceria com todos os agentes públicos.

Durante suas falas, Casagrande mandou uma “indireta” para seus opositores políticos que, em vez de ajudar o desenvolvimento do Estado, ficam causando discórdia nos bastidores políticos.

Leia Também: Ferraço celebra modernização do Aeroporto de Cachoeiro

“Eu e Ricardo Ferraço discutimos todos os dias como fazer para adiantar as coisas. Nós não acordamos de manhã cedo, colocamos o pé no chão e a gente vai arrumar com quem vamos brigar hoje, não. Tem gente que acorda e a primeira coisa que faz, ao invés de pedir bênçãos, já é começar a querer arrumar “com quem eu vou brigar hoje?” Quer arrumar alguém para brigar hoje. Nós não. Nós acordamos e a gente imagina assim: com quem nós vamos nos aliar para ajudar a desenvolver o Estado do Espírito Santo?”, disse Casagrande.

Foco no trabalho

O governador também pontou que esses percalços não devem tirar o foco do trabalho da equipe de governo e nem dos prefeitos eleitos e reeleitos.

“Tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. Tem que continuar trabalhando com transparência. Gastando nosso tempo com aquilo que é bom. Não é ficar focado naquilo que é a picuinha política e o varejo da política”, ressaltou.

Investimentos de R$ 76,5 milhões

As obras de modernização e ampliação do Aeroporto Raimundo de Andrade, localizado em Cachoeiro, terá um investimento de R$ 76,5 milhões, financiado pelo Governo do Estado, o local vai ganhar diversas melhorias estruturais e operacionais.

Estiveram presentes no evento, diversos prefeitos da região, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Teodorico Ferraço e os deputados estaduais, Alan Ferreira (Podemos) e Dr. Bruno Resende (União).

Veja o vídeo:

Imagens: AQUINOTICIAS.COM