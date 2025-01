VÍDEO | Homem “apaga” ao volante e bate em árvore no Sul do ES

Um carro bateu de frente com uma árvore, na noite desta sexta-feira (3), na rodovia Safra, em Graúna, Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar (PMES) uma equipe foi acionada para atender a ocorrência. No local, os militares constataram o fato.

Populares disseram que o condutor já tinha sido socorrido pelo resgate. A equipe foi até o hospital, onde o motorista, de 49 anos, disse que estava trafegando na via sentido Safra x Marataízes quando apagou e perdeu o controle da direção, colidindo na árvore. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo.

Por meio de um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver a frente do carro envolvido no acidente completamente destruída.

Veja o vídeo

Vídeo: Reprodução | Rede social