Vídeo | Homem fica ferido após parte de casa desabar no ES

Um homem ficou ferido após parte de uma casa de três andares desabar no bairro Ipiranga, em Guarapari, na tarde deste domingo (12).

Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, parte de uma residência de três andares desabou, ferindo um homem.

Uma moradora relatou que ouviu alguns estalos e alguns familiares correram para retirar pertences dos andares de cima, momento em que a edificação veio abaixo, levando uma pessoa, que ficou por cima dos escombros e foi retirada por populares.

A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com escoriações, e levada para a UPA de Guarapari.

As residências da direita e da esquerda foram danificadas por escombros. O local foi isolado e os moradores, orientados a não permanecerem no local, pois havia risco de novos desabamentos.

A Defesa Civil Municipal, a quem compete avaliação e interdição do local, foi acionada.

