Vídeo | Homem tenta invadir Cia da PM e cai sobre viatura no Caparaó

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, tentou invadir a 1ª Cia do 14° Batalhão da Polícia Militar, localizado em Ibatiba, no Caparaó capixaba.

O fato atípico ocorreu na madrugada deste sábado (18) e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Segundo informações da Polícia Militar, na madrugada desse sábado (18), policiais militares estavam na sede da 1ª Companhia do 14º BPM, no Centro de Ibatiba, quando ouviram um barulho alto e gritos vindos da parte externa da companhia. Ao olharem pela janela do segundo andar, viram um homem de 30 anos pendurado na janela, tentando acessar o interior da sede.

Caiu…

O indivíduo, quando se deparou com o militar, se soltou e caiu em cima de uma viatura. Os militares identificaram que a placa de identificação do prédio estava danificada. O Samu foi acionado e o homem socorrido ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Após atendimento, o indivíduo foi conduzido à 11ª Regional de Venda Nova do Imigrante.

Veja o vídeo:

Imagens: Internauta AQUINOTICIAS.COM