Vídeo | Intenso tiroteio em bairro de Iúna causa pânico em moradores

Mais uma vez os moradores do bairro Quilombo, em Iúna, no Caparaó capixaba, entraram em pânico diante de um intenso tiroteio registrado na madrugada deste sábado (18).

Em vídeos enviados por moradores, é possível ouvir diversos disparos de armas de fogo. Além disso, é registrado a movimentação de motociclistas e veículos pelas ruas do bairro.

Moradores que preferiram não serem identificados, afirmaram ao AQUINOTICIAS.COM que está ficando cada vez mais frequente o confronto entre facções que buscam o domínio do tráfico na região.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que não houve acionamento.

Veja o vídeo:

